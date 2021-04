Napoli, si fermano Ospina e Zielinski (Di mercoledì 14 aprile 2021) Più si avvicina l' Inter e più il Napoli perde pezzi per strada: al già sicuro assente Lozano si sono aggiunti nelle ultime ore Ospina e Zielinski , con il primo ormai certo di saltare l'appuntamento ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Più si avvicina l' Inter e più ilperde pezzi per strada: al già sicuro assente Lozano si sono aggiunti nelle ultime ore, con il primo ormai certo di saltare l'appuntamento ...

Advertising

MondoNapoli : L'interista La Russa: 'Se le altre si fermano, ben venga fare un favore al Napoli!' - - lablinux : @manginobrioches @raffaellapaita In effetti le varie frecce (rosse bianche e altro) si fermano a Napoli e Bari. Li… - calcioepepe : CM Scommesse: Juve e Atalanta non si fermano, Napoli e Roma alzano le incognite della quaterna da 17 - sudreporter : Le multinazionale non si fermano: a #Napoli est Edison e Q8 vogliono il deposito di Gas, chiesta la Via al @MiTE_IT… - TeresaOlaltra : @ilaria_nofasci @ottogattotto Sei stupendissima in questa foto Ily ??. Quando a Napoli passa una bella donna come t… -