Napoli | parcheggiatore abusivo colto in flagrante | denunciato e sanzionato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina gli agenti di polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Conte di Ruvo una persona che stava svolgendo nuovamente l’attività die che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. L.F., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato bloccato in via Bellini e; contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento ed è stato altresìper inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

