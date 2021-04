Meteo, le previsioni di giovedì 15 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un giovedì caratterizzato da tempo instabile e temperature sotto la media del periodo: sono queste le previsioni Meteo per il 15 aprile. In particolare, il tempo sarà più incerto al Nord (con piovaschi), sui rilievi abruzzesi, laziali e sulla bassa Toscana. Piogge in Sicilia e bassa Calabria e poi in Sardegna. Sul resto delle regioni tempo più asciutto e a tratti anche più soleggiato. Neve attesa sulle Alpi a 6-800 metri e sull'Appennino a 1.400 metri. Venti deboli, variabili (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uncaratterizzato da tempo instabile e temperature sotto la media del periodo: sono queste leper il 15. In particolare, il tempo sarà più incerto al Nord (con piovaschi), sui rilievi abruzzesi, laziali e sulla bassa Toscana. Piogge in Sicilia e bassa Calabria e poi in Sardegna. Sul resto delle regioni tempo più asciutto e a tratti anche più soleggiato. Neve attesa sulle Alpi a 6-800 metri e sull'Appennino a 1.400 metri. Venti deboli, variabili (LE).

La primavera stenta a decollare: nevica ancora a Capracotta Secondo le previsioni meteo, le temperature continueranno a mantenersi basse anche nei prossimi giorni.

Meteo: PROSSIMI GIORNI tra ultime GELATE, qualche TEMPORALE e il ritorno della NEVE. Le PREVISIONI fino a Venerdì iLMeteo.it Meteo, molta variabilità e clima fresco Alta pressione lontana dall’Italia: giovedì 15 aprile tempo variabile con piogge più diffuse in Sicilia e valori sotto le medie… Nella seconda parte della settimana, e probabilmente anche all’inizio d ...

METEO PUGLIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE Le previsioni meteo aggiornate per la regione PUGLIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo PUGLIA. Aggiornamento delle 16:08 - Il Video Meteo di Oggi: mercoledì, 14 aprile ...

