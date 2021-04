“LOL: Chi ride è fuori”: è partita la The LOL Challenge su TikTok (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ecco come partecipare alla #theLOLChallenge lanciata su TikTok da Prime Video Italia, ispirata al nuovo comedy show, LOL: Chi ride è fuori. Si tratta di un vero e proprio fenomeno social quello che si sta scatenando insieme al divertente comedy show di Amazon Prime Video, LOL: Chi ride è fuori. L’esilarante programma che di recente ha debuttato su Amazon Prime Video e che vede alla conduzione Fedez e Mara Maionchi, ha riscosso davvero un grandissimo successo tale, da far partire anche sulla piattaforma di TikTok, una nuova ed divertente Challenge. Vediamo nello specifico di che cosa si tratta e come fare per partecipare. The LOL Challenge su TikTok: come partecipare La formula vincente di LOL: Chi ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ecco come partecipare alla #theLOLlanciata suda Prime Video Italia, ispirata al nuovo comedy show, LOL: Chi. Si tratta di un vero e proprio fenomeno social quello che si sta scatenando insieme al divertente comedy show di Amazon Prime Video, LOL: Chi. L’esilarante programma che di recente ha debuttato su Amazon Prime Video e che vede alla conduzione Fedez e Mara Maionchi, ha riscosso davvero un grandissimo successo tale, da far partire anche sulla piattaforma di, una nuova ed divertente. Vediamo nello specifico di che cosa si tratta e come fare per partecipare. The LOLsu: come partecipare La formula vincente di LOL: Chi ...

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - zazoomblog : “LOL: Chi ride è fuori”: è partita la The LOL Challenge su TikTok - #“LOL: #fuori”: #partita #Challenge - ioledamie : RT @annullataa: RAGA È USCITA LA SECONDA STAGIONE DI LOL, CHI RIDE È FUORI. Piccola anteprima per voi: #tzvip -