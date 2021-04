Jannik Sinner individua la differenza con Novak Djokovic: “E’ lì che devo migliorare” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il cammino di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montecarlo si è fermato ai sedicesimi di finale al cospetto del n.1 al mondo. Novak Djokovic si è rivelato ancora fuori portata per il 19enne azzurro, che comunque non ha sfigurato dinanzi ad uno dei tre migliori giocatori di tutti i tempi. Il cammino da compiere per raggiungere l’elite del ranking ATP è ancora lungo, tuttavia la sensazione è che la strada imboccata sia quella giusta. Il ko odierno è servito di lezione al classe 2001 altoatesino. Sinner, in particolare, ha spiegato a SkySport di aver compreso al momento qual è la differenza principale tra lui ed il serbo: “E’ una partita in cui devo imparare certe cose, sicuramente la differenza più grande è che lui vede benissimo le diverse situazioni di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il cammino dinel Masters1000 di Montecarlo si è fermato ai sedicesimi di finale al cospetto del n.1 al mondo.si è rivelato ancora fuori portata per il 19enne azzurro, che comunque non ha sfigurato dinanzi ad uno dei tre migliori giocatori di tutti i tempi. Il cammino da compiere per raggiungere l’elite del ranking ATP è ancora lungo, tuttavia la sensazione è che la strada imboccata sia quella giusta. Il ko odierno è servito di lezione al classe 2001 altoatesino., in particolare, ha spiegato a SkySport di aver compreso al momento qual è laprincipale tra lui ed il serbo: “E’ una partita in cuiimparare certe cose, sicuramente lapiù grande è che lui vede benissimo le diverse situazioni di ...

Advertising

WeAreTennisITA : ?? - 0?? in questo 2021 per @DjokerNole, che supera il test Jannik Sinner a Monte Carlo, non proprio l'esordio migli… - FBiasin : Ok, #Djokovic ha vinto ed è la cosa più normale del mondo ma, per #Sinner, la soddisfazione più grande è vedere il… - WeAreTennisITA : Djokovic ferma Sinner ?? Il numero uno del mondo parte piano ma cresce durante il match, specie nel secondo set ha c… - alfiocapizzi : RT @GeorgeSpalluto: L'esultanza di Nole alla fine del primo set è il miglior complimento che potesse fare a Jannik. Ricordiamo che si affr… - mysportyside : #Sinner #djokovic purtroppo l'orario non mi ha permesso di vedere la partita! Risultato a parte, come ha giocato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner Djokovic incorona Sinner: 'È il futuro del nostro sport' La distanza tra il fenomeno e il talento c'è, e si vede. Ma se ci sarà mai qualcuno, in futuro, capace di percorrere i passi di Novak Djokovic, questo potrebbe essere Jannik Sinner. L'attestato di stima che il numero 1 ha rilasciato al mondo, è roba per pochi: 'Jannik è il futuro del nostro sport, anzi, forse è già il presente'. Il maestro tende la mano all'allievo:...

Tennis: i complimenti di Djokovic a Sinner, 'è il futuro' E' il futuro del nostro sport": ha usato parole impegnative Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale e mostro sacro della racchetta, per complimentarsi con Jannik Sinner dopo averlo battuto per ...

Jannik Sinner individua la differenza con Novak Djokovic: “E’ lì che devo migliorare” Il cammino di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montecarlo si è fermato ai sedicesimi di finale al cospetto del n.1 al mondo. Novak Djokovic si è rivelato ancora fuori portata per il 19enne azzurro, ...

Fognini agli ottavi a Montecarlo, Sinner eliminato Prossimo avversario il serbo Krajinovic. Niente impresa invece per Jannik Sinner, che deve cedere in due set a Novak Djokovic: il giovane talento azzurro, che era al primo confronto col numero uno del ...

La distanza tra il fenomeno e il talento c'è, e si vede. Ma se ci sarà mai qualcuno, in futuro, capace di percorrere i passi di Novak Djokovic, questo potrebbe essere. L'attestato di stima che il numero 1 ha rilasciato al mondo, è roba per pochi: 'è il futuro del nostro sport, anzi, forse è già il presente'. Il maestro tende la mano all'allievo:...E' il futuro del nostro sport": ha usato parole impegnative Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale e mostro sacro della racchetta, per complimentarsi condopo averlo battuto per ...Il cammino di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montecarlo si è fermato ai sedicesimi di finale al cospetto del n.1 al mondo. Novak Djokovic si è rivelato ancora fuori portata per il 19enne azzurro, ...Prossimo avversario il serbo Krajinovic. Niente impresa invece per Jannik Sinner, che deve cedere in due set a Novak Djokovic: il giovane talento azzurro, che era al primo confronto col numero uno del ...