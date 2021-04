Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (14/04/21) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L’articolo proviene da Isa e. L'articolo Fatti di Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia Uomini e Donne, che gioia per l'amatissima coppia: è nato il piccolo Tancredi A riportare la notizia è Isa e Chia, che mostra lo scatto postato dall'ex dama del Trono Over: la foto in cui il braccialetto dell'ospedale mostra data e ora di nascita, l'8 aprile 2021, del nuovo ...

'Supervivientes', Valeria Marini ci prova con Gianmarco Onestini - - > Le voci su Valeria Marini e Gianmarco Onestini Intanto, come riportato dal sito ' Isa & Chia ', potrebbe esserci già del tenero tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Secondo le indiscrezioni ...

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 13/04/21 Isa e Chia Andrea Iannone, nuovo amore per il pilota di MotoGP? Andrea Iannone ha ritrovato l'amore? Stando ad alcuni rumors il pilota avrebbe iniziato una frequentazione con una modella ed ombrellina della MotoGP.

Isola dei Famosi: Paul offende Roberto. Il gruppo reagisce e si schiera È ciò che è avvenuto in questi ultimi giorni tra Paul Gascoigne e Roberto Ciufoli, per poi coinvolgere anche il resto del gruppo. 1 Isola dei Famosi: Paul VS Roberto. Non manca la tensione a L’Isola d ...

