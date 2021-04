Imparare dal 2020: capire i processi in atto, proporre le alternative (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cosa è stato il 2020? L’anno che ha cambiato le nostre vite. E non solo perché la mascherina è diventata un accessorio di massa, riprodotta anche per abbinarsi agli abiti che portiamo. Ci siamo ritrovati tutti più fragili, indifesi. Canne al vento. Certamente per la minaccia del virus, ma anche per l’assenza di reti di protezione sociale e istituzionale adeguate. Ci siamo accorti che il depotenziamento della sanità pubblica e il ridimensionamento del welfare, insieme alla compressione sistematica dei diritti sociali, possono fare danni al pari della malattia. O rendere la malattia maggiormente insidiosa, pericolosa, letale. C’è una perfidia di classe anche nella pandemia. I giovani precari, le donne, i lavoratori della gig economy, ampi settori sociali del Mezzogiorno, stanno pagando a caro prezzo questa emergenza. Con la difficoltà ad accedere alle cure e con la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cosa è stato il? L’anno che ha cambiato le nostre vite. E non solo perché la mascherina è diventata un accessorio di massa, riprodotta anche per abbinarsi agli abiti che portiamo. Ci siamo ritrovati tutti più fragili, indifesi. Canne al vento. Certamente per la minaccia del virus, ma anche per l’assenza di reti di protezione sociale e istituzionale adeguate. Ci siamo accorti che il depotenziamento della sanità pubblica e il ridimensionamento del welfare, insieme alla compressione sistematica dei diritti sociali, possono fare danni al pari della malattia. O rendere la malattia maggiormente insidiosa, pericolosa, letale. C’è una perfidia di classe anche nella pandemia. I giovani precari, le donne, i lavoratori della gig economy, ampi settori sociali del Mezzogiorno, stanno pagando a caro prezzo questa emergenza. Con la difficoltà ad accedere alle cure e con la ...

