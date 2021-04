I furbetti del vaccino: iniettavano dosi Pfizer ai parenti, indagati 15 medici e infermieri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Hanno iniettato il vaccino Pfizer ai propri parenti e ora sono indagati. I Carabinieri dei Nas stanno notificando dalle prime ore di stamattina gli avvisi di garanzia a 15 persone per l'inchiesta ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Hanno iniettato ilai proprie ora sono. I Carabinieri dei Nas stanno notificando dalle prime ore di stamattina gli avvisi di garanzia a 15 persone per l'inchiesta ...

Advertising

agorarai : Chi c’è sotto la categoria “altro” per la somministrazione del vaccino? In mezzo c’è di tutto. Non solo furbetti sa… - Adnkronos : Nas di Cagliari: 'Sono indagati per abuso d’ufficio e peculato per aver somministrato il vaccino #Pfizer a propri f… - fattoquotidiano : Dl Draghi: vaccini a elettricisti e portieri. Macché furbetti. Tutte le falle nel decreto del 1° aprile. Salta-fila… - Turlupini : RT @LaNotiziaTweet: I Nas contro i furbetti del vaccino. A #Oristano indagati in 15. Dosi di Pfizer ai parenti di medici e infermieri https… - gstelluti : RT @LaNotiziaTweet: I Nas contro i furbetti del vaccino. A #Oristano indagati in 15. Dosi di Pfizer ai parenti di medici e infermieri https… -

Ultime Notizie dalla rete : furbetti del I furbetti del vaccino: iniettavano dosi Pfizer ai parenti, indagati 15 medici e infermieri I Carabinieri dei Nas stanno notificando dalle prime ore di stamattina gli avvisi di garanzia a 15 persone per l'inchiesta della Procura di Oristano sui 'furbetti' dei vaccini: 15 le persone ...

Covid, vaccini ai familiari: indagati 15 tra medici e infermieri a Oristano Per questi 'furbetti del vaccino' dalle prime ore della mattina sono in corso le operazioni di notifica da parte dei carabinieri del Nas, di un'informazione di garanzia. Le indagini dei carabinieri ...

Furbetti del vaccino: 15 avvisi di garanzia in arrivo per medici e infermieri di Oristano L'inchiesta condotta dal procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso che ha affidato gli accertamenti ai carabinieri del Nas. ORISTANO ... per l'inchiesta della Procura di Oristano sui 'furbetti ...

Oristano, vaccini ad amici e famigliari: ancora furbetti del vaccino I Carabinieri dei Nas hanno notificato a 15 persone tra medici ed infermieri gli avvisi di garanzia, questa mattina all'alba ...

I Carabinieri dei Nas stanno notificando dalle prime ore di stamattina gli avvisi di garanzia a 15 persone per l'inchiesta della Procura di Oristano sui '' dei vaccini: 15 le persone ...Per questi 'vaccino' dalle prime ore della mattina sono in corso le operazioni di notifica da parte dei carabinieriNas, di un'informazione di garanzia. Le indagini dei carabinieri ...L'inchiesta condotta dal procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso che ha affidato gli accertamenti ai carabinieri del Nas. ORISTANO ... per l'inchiesta della Procura di Oristano sui 'furbetti ...I Carabinieri dei Nas hanno notificato a 15 persone tra medici ed infermieri gli avvisi di garanzia, questa mattina all'alba ...