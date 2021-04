I 10 comandamenti di una coppia con figli che funziona (Di mercoledì 14 aprile 2021) Qualcosa è cambiato nella coppia con l’arrivo dei figli? Ecco come ritrovare la serenità in poche mosse ed essere una famiglia unita e felice. Una relazione attraversa moltissime fasi, quando poi arrivano i figli oltre ad una grande gioia si assiste ad un inevitabile stravolgimento totale del rapporto e riprendere in mano la situazione è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Qualcosa è cambiato nellacon l’arrivo dei? Ecco come ritrovare la serenità in poche mosse ed essere una famiglia unita e felice. Una relazione attraversa moltissime fasi, quando poi arrivano ioltre ad una grande gioia si assiste ad un inevitabile stravolgimento totale del rapporto e riprendere in mano la situazione è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Roberto87550555 : @_vampirebarbie Grazie di aver accettato una mia opinione, Ciò lo avevo intuito, infatti con quei dialoghi pacati t… - giovann58134961 : massificata e omogeneizzata una concezione collettivista della società che si sposa con l'ideologia comunista. Ma d… - David77692706 : RT @ziaiaia3: Per i NON romani ecco i 10 comandamenti per la carbonara. Una volta per tutte?? - LucaMagmo : RT @ziaiaia3: Per i NON romani ecco i 10 comandamenti per la carbonara. Una volta per tutte?? - AmbrosinoSalva3 : Per avere una società e la gestione di essa corretta, basterebbe rispettare i 10 Comandamenti, i mali che affliggon… -