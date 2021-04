Houellebecq e il timore francese per l’islamo-gauchismo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’ondata di terrorismo che a partire dall’attentato contro la sede del settimanale satirico Charlie Hebdo colpì la Francia e altri Paesi europei è stato un elemento che ha messo ulteriormente al centro dell’attenzione un libro uscito proprio nei giorni in cui questa striscia di terrore si apriva. Sottomissione, di Michel, è un’opera che immagina un futuro prossimo in cui le elezioni presidenziali francesi vengono vinte da un candidato dei Fratelli Musulmani, il quale dà inizio a una progressiva islamizzazione della Francia prima e del resto d’Europa poi: un argomento che nel periodo storico che si stava aprendo non poté che inserirsi prepotentemente nel dibattito. A sei anni di distanza, il testo continua a essere attuale e un nuovo dibattito che si sta scatenando in Francia può essere strettamente collegato al contenuto di Sottomissione. Mentre in tutto il ...