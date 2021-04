Hans-Joachim Stuck | “Strietzel” torna in pista

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 aprile 2021), 70 anni tra qualche mese, rimette tuta e casco. Il leggendario asso tedesco sarà al via della prova d’apertura della GT2 European series, campionato SRO, che si svolgerà questo fine settimana sull’Autodromo Nazionale di Monza. Quello di “”, classe 1951, è un graditissimo ritorno: è un vero e proprio mito del motorsport mondiale, con esperienze nei principali campionati internazionali. Dal 1974 al 1979,ha corso in F1 ottenendo 29 punti iridati, e due piazzamenti sul podio. In seguito è passato alle ruote coperte, vincendo il titolo DTM nel 1990 e conquistando 11 gare.conta anche due successi alla 24 ore di Le Mans, più innumerevoli trionfi nelle gare di Endurance e GT tra Europa e USA.ha corso la sua ultima stagione nel ...