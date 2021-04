(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - E'il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dopo meno di due ore. Il viaallo scostamento di bilancio di 40 miliardi e al Def arriveranno in un nuovo Cdm, che si terrà forse già domani, in attesa che sia chiuso il Documento di economia e finanza.

Advertising

TV7Benevento : **Governo: terminato Cdm, slitta via libera a Def e scostamento**... - Mikepub1 : RT @UmbertoCarriera: È da poco terminato l'incontro con il sottosegretario del governo Draghi. C'è una seria intenzione di aprire 'già' da… - fabiottofab : RT @UmbertoCarriera: È da poco terminato l'incontro con il sottosegretario del governo Draghi. C'è una seria intenzione di aprire 'già' da… - Elisabe94838092 : RT @UmbertoCarriera: È da poco terminato l'incontro con il sottosegretario del governo Draghi. C'è una seria intenzione di aprire 'già' da… - SoniaLaVera : RT @UmbertoCarriera: È da poco terminato l'incontro con il sottosegretario del governo Draghi. C'è una seria intenzione di aprire 'già' da… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo terminato

LiberoQuotidiano.it

Anche l'attualeDraghi ha concesso, con il decreto - legge n. 41, una proroga del Reddito ... ma anche da soggetti che hannodi percepire disoccupazione NASpI o DIS - COLL tra il ...Ieri infatti il comune ha dichiarato di averi fondi messi a disposizione dae regione e quindi viene interrotto l'aiuto alle famiglie in difficoltà. Ma cosa ha fatto il comune di ..."Nonostante i soliti toni trionfalistici, in stile cinegiornale del ventennio, dell'assessora Noce, i nodi sono venuti al pettine. Ieri infatti il comune ...Antonella Clerici ha mostrato grande commozione e si è resa protagonista di un appello importante in diretta: parole forti che scuotono!