Governo | Draghi vede partiti | confronto su Recovery e Dl sostegni

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - A quanto si apprende, il premier Marioa partire da domani inizierà uncon i. Al centro ilè il Dl, che verrà finanziato con lo scostamento di bilancio che già oggi potrebbe approdare in Ddm. Domani il presidente del Consiglio vedrà la Lega e M5s, venerdì FI e Pd, mentre lunedì sarà la volta di Iv e FdI. E' scontato che nel corso delle riunioni verrà affrontato anche il tema delle riaperture, che sarà al centro di una nuova cabina di regia che potrebbe tenersi tra giovedì e venerdì ma che al momento non è stata ancora convocata.

Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò all'Adnkronos, dopo l'ok delalmeno al 25% della capienza dello stadio Olimpico per gli Europei di calcio. 'Un plauso alla ...E che farebbe il paio, si ragiona nel, con la richiesta che sarebbe stata avanzata dal premier Marioal Cts, ovvero mettere nero su bianco dei protocolli che non siano anti - economici,...È arrivato ieri pomeriggio l’ok del Governo alla Figc per la disputa delle gare a Roma degli Europei di calcio in programma a giugno. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha inviato una let ...Allo stesso tempo manifesta splendidamente l’incomprensione e l’inadeguatezza di questo governo capitanato dall’ex uomo di Goldman Sachs e della BCE Mario Draghi. Così recitava il cartello: “Non ...