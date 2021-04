Giappone vuole riversare acque radioattive di Fukushima nell’oceano: Seul dice no e impugna la decisione (Di mercoledì 14 aprile 2021) No allo sversamento nell’oceano di 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata impiegata fino a oggi per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare di Fukushima. La Corea del Sud ha deciso di impugnare davanti al Tribunale internazionale del diritto del mare la decisione del Giappone, e porterà il caso davanti alla corte di Amburgo. Moon mira a sospendere l’iniziativa annunciata ieri dal governo di Tokyo che ha innescato forte opposizione e indignazione pubblica nel Paese. Moon, secondo i media locali, ha incontrato oggi l’ambasciatore nipponico Koichi Aiboshi al quale ha espresso “grande preoccupazione” per la mossa di Tokyo perché le due nazioni sono geograficamente vicine. La mossa impopolare, divenuta improcrastinabile, è stata bollata come “irresponsabile” da Corea del Sud e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) No allo sversamentodi 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata impiegata fino a oggi per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare di. La Corea del Sud ha deciso dire davanti al Tribunale internazionale del diritto del mare ladel, e porterà il caso davanti alla corte di Amburgo. Moon mira a sospendere l’iniziativa annunciata ieri dal governo di Tokyo che ha innescato forte opposizione e indignazione pubblica nel Paese. Moon, secondo i media locali, ha incontrato oggi l’ambasciatore nipponico Koichi Aiboshi al quale ha espresso “grande preoccupazione” per la mossa di Tokyo perché le due nazioni sono geograficamente vicine. La mossa impopolare, divenuta improcrastinabile, è stata bollata come “irresponsabile” da Corea del Sud e ...

Advertising

Avvenire_Nei : #Giappone Il governo vuole rilasciare in mare le acque della centrale di Fukushima - angiuoniluigi : RT @rassegnagram: Intanto in #Giappone tutto bene per l’ambiente: il governo vuole sversare in mare le acque radioattive della centrale di… - rassegnagram : Intanto in #Giappone tutto bene per l’ambiente: il governo vuole sversare in mare le acque radioattive della centra… - liviaelisa : Quando di dice: La toppa peggio del buco. Versare acque altamente contaminate in mare? Il Giappone deve rispettare… - CelesteFabrizi : RT @La_Giulia_87: Ha paura dell’aereo ma vuole proporre a Celeste di andare in Giappone, bene direi!! Notte a tutti! #PrimoAppuntamento -