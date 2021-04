George Clooney e il cast di ER di nuovo insieme per l’Earth Day (Di mercoledì 14 aprile 2021) Andata in onda dal 1994 al 2009, la serie E.R. – Medici in prima linea ha segnato in modo indelebile il mondo della televisione, contribuendo a determinare il successo del genere medical drama e lanciando la carriera stellare di numerosi attori oggi nell’Olimpo di Hollywood, a partire da George Clooney. La popolarità della produzione è ancora molto alta, soprattutto negli Stati Uniti dove i diritti di streaming sono stati contesi fra varie piattaforme (ora se li è aggiudicati Hulu). I fan saranno, dunque, molto contenti di sapere che i protagonisti (Clooney compreso) torneranno insieme in una reunion virtuale per una buona causa: il prossimo Earth Day. La Giornata internazionale della Terra cade, come di consueto, il 22 aprile e proprio in quella data George Clooney, Julianna ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) Andata in onda dal 1994 al 2009, la serie E.R. – Medici in prima linea ha segnato in modo indelebile il mondo della televisione, contribuendo a determinare il successo del genere medical drama e lanciando la carriera stellare di numerosi attori oggi nell’Olimpo di Hollywood, a partire da. La popolarità della produzione è ancora molto alta, soprattutto negli Stati Uniti dove i diritti di streaming sono stati contesi fra varie piattaforme (ora se li è aggiudicati Hulu). I fan saranno, dunque, molto contenti di sapere che i protagonisti (compreso) tornerannoin una reunion virtuale per una buona causa: il prossimo Earth Day. La Giornata internazionale della Terra cade, come di consueto, il 22 aprile e proprio in quella data, Julianna ...

Advertising

SkyTG24 : E.R., reunion del cast per beneficenza: ci sarà anche George Clooney - comingsoonit : È tempo di reunion per i dottori di #ERMediciInPrimaLinea ! Le star della serie cult torneranno insieme per una ser… - horangiyuta : ho sognato che george clooney si travestiva da yuta e non riesco letteralmente non riesco a smettere di ridere - TVTips_official : RT @telesimo: #GeorgeClooney, #NoahWyle, #JuliannaMargulies ed #AnthonyEdwards si riuniranno il #22aprile con altri membri del cast della c… - marcoreggio : George Clooney, Noah Wyle e Julianna Margulies di nuovo insieme per una reunion di E.R. -