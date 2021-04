Fonseca e ten Hag pre Roma-Ajax (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giovedì 15 aprile 2021 alle 21.00 all’Olimpico la Roma ospiterà l’Ajax, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Fonseca e ten Hag sono intervenuti in conferenza stampa pre Roma-Ajax per presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Fonseca? Il tecnico giallorosso Fonseca ha parlato così della preparazione della sfida: “Tutti noi sappiamo che magari è la partita più importante della stagione fino adesso. E’ importante capire che dall’altra parte c’è una squadra fortissima ed è importante non pensare alla partita di Amsterdam. Voglio una squadra che vuole lottare come se non ci fosse l’altra partita, come abbiamo visto nelle ultime due partite, che vuole lottare per vincere una partita difficile sapendo che anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giovedì 15 aprile 2021 alle 21.00 all’Olimpico laospiterà l’, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.e ten Hag sono intervenuti in conferenza stampa preper presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico giallorossoha parlato così della preparazione della sfida: “Tutti noi sappiamo che magari è la partita più importante della stagione fino adesso. E’ importante capire che dall’altra parte c’è una squadra fortissima ed è importante non pensare alla partita di Amsterdam. Voglio una squadra che vuole lottare come se non ci fosse l’altra partita, come abbiamo visto nelle ultime due partite, che vuole lottare per vincere una partita difficile sapendo che anche ...

Fonseca e ten Hag pre Roma-Ajax Pre Roma-Ajax Fonseca e ten Hag hanno presentato il ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 15 aprile alle 21.00.

Roma – Ajax: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Roma - Ajax del 15 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ...

