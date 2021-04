Fmi: in 2021 Pil Europa +4,5%, ma serve ancora sostegno a famiglie e imprese (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Le vaccinazioni sono destinate a cambiare lo scenario pandemico in Europa "ma saranno necessari ulteriori sforzi per produrli e distribuirli" e se "bisogna continuare a fornire sostegno di emergenza a famiglie e imprese" i responsabili politici "devono elaborare misure per stimolare le assunzioni e gli investimenti una volta che la pandemia sarà sotto controllo". Lo spiega il Fondo Monetario Internazionale in un rapporto sull'economia europea ribadendo come "tali misure promuoveranno una ripresa più rapida e completa, riducendo le conseguenze permanenti" della crisi. Per il Fondo - che vede una 'ripresa a V', quindi con una rapida risalita - il Pil europeo dovrebbe registrare nel 2021 un rimbalzo del 4,5%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di ottobre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Le vaccinazioni sono destinate a cambiare lo scenario pandemico in"ma saranno necessari ulteriori sforzi per produrli e distribuirli" e se "bisogna continuare a forniredi emergenza a" i responsabili politici "devono elaborare misure per stimolare le assunzioni e gli investimenti una volta che la pandemia sarà sotto controllo". Lo spiega il Fondo Monetario Internazionale in un rapporto sull'economia europea ribadendo come "tali misure promuoveranno una ripresa più rapida e completa, riducendo le conseguenze permanenti" della crisi. Per il Fondo - che vede una 'ripresa a V', quindi con una rapida risalita - il Pil europeo dovrebbe registrare nelun rimbalzo del 4,5%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di ottobre ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo l’Fmi anche l’Onu suggerisce ai governi di alzare le tasse sui ricchi per fronteggiare pandemia e aumento dise… - civati : E dopo il #FMI anche l’#ONU. La linea @possibileit: Guterres ha 'esortato i governi a considerare una tassa di soli… - Agenzia_Ansa : I governi dovrebbero considerare di prevedere, per un periodo di tempo limitato, tasse più alte sui ricchi per paga… - zazoomblog : Fmi: in 2021 Pil Europa +45% ma serve ancora sostegno a famiglie e imprese - #Europa #serve #ancora #sostegno - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: I più ricchi devono dare un contributo, lo dice anche il Fmi. Perché l’Italia non ci prova? -