Femminicidi a Torino | la ricerca del dipartimento di psicologia di Unito

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Pubblicata su Journal of Interpersonal Violence la primaitaliana sul tema della violenza contro le donne che ha analizzato 330 casi dio avvenuti ae nella Città Metropolitana. La rivista internazionale Journal of Interpersonal Violence ha recentemente pubblicato uno studio condotto dal gruppo di, guidato dalla Prof.ssa Georgia Zara, docente deldidell’Università di, sul tema della violenza contro le donne. Si tratta del primo lavoro disvolto in Italia in materia e uno dei pochi al mondo. Lo studio intitolato “Violence against prostitutes and non-prostitutes: an analysis of frequency, variety and severity” ha esaminato 330 casi dio avvenuti a ...