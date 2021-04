F1, Hamilton: “Sta a me stabilire quanto in là posso spingermi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Non è facile seguire tutti i miei interessi. La gente cerca di farlo sembrare semplice, ma per me non lo è affatto“. Lo rivela Lewis Hamilton, fuoriclasse della Formula 1 impegnato anche in molti altri ambiti, nonché molto seguito e apprezzato sui social e non solo. “Ho una grande squadra con me e credo di avere più impegni di qualsiasi altro pilota. Trovare il giusto equilibrio è la cosa più difficile, perché non è mai bello quando la gente dice: ‘Hai corso male, perché eri distratto da tutte quelle altre cose’” spiega il britannico in un’intervista rilasciata a Sky Sport nel fine settimana di avvicinamento a Imola. “È un modo molto facile che hanno gli altri per attaccarti, ma nella mia carriera ho superato diverse situazioni del genere” prosegue Hamilton, “per esempio quando ero a New York ad una sfilata, per poi volare subito in circuito. Persino ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Non è facile seguire tutti i miei interessi. La gente cerca di farlo sembrare semplice, ma per me non lo è affatto“. Lo rivela Lewis, fuoriclasse della Formula 1 impegnato anche in molti altri ambiti, nonché molto seguito e apprezzato sui social e non solo. “Ho una grande squadra con me e credo di avere più impegni di qualsiasi altro pilota. Trovare il giusto equilibrio è la cosa più difficile, perché non è mai bello quando la gente dice: ‘Hai corso male, perché eri distratto da tutte quelle altre cose’” spiega il britannico in un’intervista rilasciata a Sky Sport nel fine settimana di avvicinamento a Imola. “È un modo molto facile che hanno gli altri per attaccarti, ma nella mia carriera ho superato diverse situazioni del genere” prosegue, “per esempio quando ero a New York ad una sfilata, per poi volare subito in circuito. Persino ...

