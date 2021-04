**Covid: in Cdm scostamento di 40 mld, via libera arriverà con Def** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il nuovo scostamento di bilancio sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso ammonta, come da vigilia, a 40 miliardi. Ma non è escluso, secondo fonti di governo presenti alla riunione, che possa salire a 42-43 miliardi, “anche se al momento siamo fermi a quota 40”, spiega un ministro. Il dibattito è infatti in corso per stabilire il fabbisogno, le risorse necessarie per fronteggiare le necessità legate alla crisi economica innescata dal Covid. Lo scostamento, comunque, non dovrebbe essere approvato oggi: il disco verde con ogni probabilità arriverà domani, assieme al via libera al Def. Il governo, spiegano infatti le stesse fonti, hanno deciso di approvare i due provvedimenti insieme, senza ‘spacchettarli’. E il Documento di economia e finanza non è stato ancora chiuso. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il nuovodi bilancio sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso ammonta, come da vigilia, a 40 miliardi. Ma non è escluso, secondo fonti di governo presenti alla riunione, che possa salire a 42-43 miliardi, “anche se al momento siamo fermi a quota 40”, spiega un ministro. Il dibattito è infatti in corso per stabilire il fabbisogno, le risorse necessarie per fronteggiare le necessità legate alla crisi economica innescata dal Covid. Lo, comunque, non dovrebbe essere approvato oggi: il disco verde con ogni probabilitàdomani, assieme al viaal Def. Il governo, spiegano infatti le stesse fonti, hanno deciso di approvare i due provvedimenti insieme, senza ‘spacchettarli’. E il Documento di economia e finanza non è stato ancora chiuso. L'articolo ...

Cdm, verso un nuovo di scostamento di 40 miliardi ... dall'Imu agli affitti, per i settori più danneggiati dall'emergenza Covid. Lo scostamento servirà anche a finanziare il fondo per le opere escluse dal Recovery ma che si vogliono comunque includere ...

Riaperture e coprifuoco: le ultime notizie su ristoranti, palestre e cinema L' Italia si interroga su tempi e modi della ripartenza post terza ondata di Covid . Draghi avrebbe ... I tempi La Conferenza Stato Regioni è fissata per domani, ma il Cdm è in programma per la ...

Covid: in Cdm scostamento di 40 mld, via libera arriverà con Def La Sicilia Al via Cdm, su tavolo la richiesta nuovo extradeficit Sul tavolo c'è la discussione sul nuovo scostamento di bilancio, anche in vista del varo del Documento di economia e finanza, atteso in una successiva riunione del Cdm. Altri 40 miliardi ...

Giorgetti: Riaperture forse in Cdm la prossima settimana "La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri", ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l'incontro al Mise ...

