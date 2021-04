Ciclismo, Cassani carica Nibali: “Con i Giochi abbiamo un conto in sospeso” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ancora una caduta cavolo. Se mi volto indietro vedo tantissimi successi ma anche tante cadute, purtroppo: Mondiali di Firenze (2013) Olimpiadi di Rio (2016) Tour de France (2018)“. Lo ha scritto il ct dell’Italbici, Davide Cassani, dopo la caduta in allenamento di Vincenzo Nibali. Il campione siciliano della Trek-Segafredo ha riportato la frattura del polso e la sua partecipazione al Giro d’Italia è ora a rischio. “Forza Vincenzo – scrive su Facebook Cassani – per ora ti auguro solo di guarire presto e ricordati che Tokyo ci aspetta, abbiamo un conto in sospeso con i Giochi, non te ne sei dimenticato, vero?”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ancora una caduta cavolo. Se mi volto indietro vedo tantissimi successi ma anche tante cadute, purtroppo: Mondiali di Firenze (2013) Olimpiadi di Rio (2016) Tour de France (2018)“. Lo ha scritto il ct dell’Italbici, Davide, dopo la caduta in allenamento di Vincenzo. Il campione siciliano della Trek-Segafredo ha riportato la frattura del polso e la sua partecipazione al Giro d’Italia è ora a rischio. “Forza Vincenzo – scrive su Facebook– per ora ti auguro solo di guarire presto e ricordati che Tokyo ci aspetta,unincon i, non te ne sei dimenticato, vero?”. SportFace.

