Bonus casalinghe 2021: cos’è e come fare domanda (Di mercoledì 14 aprile 2021) Introdotto nel 2020 con il decreto Agosto, il Bonus casalinghe 2021 dovrebbe entrare in vigore quest’anno, ma resta in attesa di un decreto a opera del ministero per le Pari opportunità e la Famiglia guidato da Elena Bonetti. Ma in cosa consiste? come ricorda laleggepertutti.it, non si tratta di una somma che entrerà nelle tasche delle donne disoccupate, ma di una pluralità di misure finalizzate a promuovere la formazione professionale delle donne che svolgono lavori domestici allo scopo di offrire loro maggiori opportunità di accesso al mondo del lavoro per effettuare una scelta più libera e consapevole. Pertanto, con l’intento di garantire l’inclusione femminile nel mercato del lavoro, sono stati stanziati 3 milioni di euro a partire dallo scorso anno. Ma cos’è e come funziona il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Introdotto nel 2020 con il decreto Agosto, ildovrebbe entrare in vigore quest’anno, ma resta in attesa di un decreto a opera del ministero per le Pari opportunità e la Famiglia guidato da Elena Bonetti. Ma in cosa consiste?ricorda laleggepertutti.it, non si tratta di una somma che entrerà nelle tasche delle donne disoccupate, ma di una pluralità di misure finalizzate a promuovere la formazione professionale delle donne che svolgono lavori domestici allo scopo di offrire loro maggiori opportunità di accesso al mondo del lavoro per effettuare una scelta più libera e consapevole. Pertanto, con l’intento di garantire l’inclusione femminile nel mercato del lavoro, sono stati stanziati 3 milioni di euro a partire dallo scorso anno. Mafunziona il ...

fisco24_info : Bonus casalinghe 2021: cos'è e come fare domanda: Introdotto dal decreto Agosto 2020, la misura è in attesa del dec… - biancolavoro : Bonus casalinghe 2021: ecco di cosa si tratta, chi può accedere e come funziona questa particolare misura che vuole… - TheItalianTimes : Cresce l’attesa per il #bonus #casalinghe 2021. Cos’è, a chi spetta, come funziona, a chi presentare domanda? Si at… - alessandra_ursi : Mentre danno soldi per qualunque cosa, persino per cambiare un cesso o una finestra, il lavoro domestico continua a… - jedasupport : Sono milioni le casalinghe italiane disoccupate che potrebbero approfittare di questa opportunità -