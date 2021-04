(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutota in unaquesta sera nel comune. Ad essere coinvolte nell’alterco due donne di nazionalità straniera. La zuffa è stata tanto animata che sono dovuti intervenire idella Stazione di San Giorgio del Sannio per riportare la calma dividendo le contendenti. Lasarebbe scaturita al culmine di dissapori e ripicche di natura. Dalle parole si è presto passato a “vie di fatto” tra le due donne, una delle quali si è fatta refertare. E’ intervenuto anche il personale del 118 per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Apice, #Lite condominiale sfocia in rissa: intervengono #Carabinieri e 118 ** -

Ultime Notizie dalla rete : Apice lite

SanremoNews.it

... all'origine, vi fossero dissapori mai sopiti tra due nuclei familiari che occupavano abitazioni limitrofe, tali da ipotizzare come l'evento costituisse l'dell'acredine e della conflittualita. ...... anche per dirimere magari unatra assessori e sindaci, ha il volto di burocrati. Gli uomini ... durante un seminario di Libera , l'delle cupole è costituito dai professionisti. Il fenomeno ...Apice – Lite condominiale sfociata in una rissa questa sera nel comune Apice. Ad essere coinvolte nell’alterco due donne di nazionalità straniera. La zuffa è stata tanto animata che sono dovuti interv ...tali da ipotizzare come l’evento costituisse l’apice dell’acredine e della conflittualità. Nel momento dell’intervento, i Carabinieri trovarono sul posto una donna, proprietaria dell’immobile attiguo ...