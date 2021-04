Amici, Enula tra Leo Gassman e il ballerino Alessandro: cosa succede (Di mercoledì 14 aprile 2021) La ventesima edizione di Amici, oltre che per le polemiche nate attorno alle critiche severe di Alessandra Celentano sulle ballerine Rosa e Martina, è ormai entrata nella storia del programma per il numero di coppie nate tra i banchi della scuola. Dopo Rosa Di Grazia e Deddy, Sangiovanni e Giulia Stabile e Martina Miliddi e Aka7even, si è parlato a lungo di un’altra relazione, quella tra il ballerino Alessandro e la cantante Enula, ritenuta sui social una delle cantanti in gara più forti di questa edizione e uscita nel corso dell’ultima puntata del Serale. Durante le giornate trascorse in casetta, tra una prova e l’altra, i due hanno imparato a conoscersi meglio: la giovane cantante non si voleva sbilanciarsi del tutto, mentre lui non aveva mai nascosto il suo interesse per lei. Che ci fosse un legame particolare tra i ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 aprile 2021) La ventesima edizione di, oltre che per le polemiche nate attorno alle critiche severe di Alessandra Celentano sulle ballerine Rosa e Martina, è ormai entrata nella storia del programma per il numero di coppie nate tra i banchi della scuola. Dopo Rosa Di Grazia e Deddy, Sangiovanni e Giulia Stabile e Martina Miliddi e Aka7even, si è parlato a lungo di un’altra relazione, quella tra ile la cantante, ritenuta sui social una delle cantanti in gara più forti di questa edizione e uscita nel corso dell’ultima puntata del Serale. Durante le giornate trascorse in casetta, tra una prova e l’altra, i due hanno imparato a conoscersi meglio: la giovane cantante non si voleva sbilanciarsi del tutto, mentre lui non aveva mai nascosto il suo interesse per lei. Che ci fosse un legame particolare tra i ...

