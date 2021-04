Amici 20 e il guanto di sfida Arisa/Cuccarini vs Zerbi/Celentano di cui possiamo fare tutti a meno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non abbiamo neppure fatto in tempo a finire di scrivere che finalmente quest’anno Maria de Filippi ci ha risparmiato nel serale di Amici gli stupidi scherzi con Zerbi protagonista, che facevano ridere solo lei, che oggi arriva la super notizia che non ti aspetti. Lorella Cuccarini e Arisa hanno lanciato un guanto di sfida alla maestra Celentano e a Zerbi appunto. Rudi esaltatissimo, sembrava quasi che l’idea fosse stata partorita da lui e non dalle sue colleghe “rivali” mentre la Celentano stentava a credere che nella busta ci fosse scritto realmente quello che hanno letto. Ma purtroppo c’era davvero scritto. C’era davvero un guanto di sfida, una proposta della quale davvero avremmo fatto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non abbiamo neppure fatto in tempo a finire di scrivere che finalmente quest’anno Maria de Filippi ci ha risparmiato nel serale digli stupidi scherzi conprotagonista, che facevano ridere solo lei, che oggi arriva la super notizia che non ti aspetti. Lorellahanno lanciato undialla maestrae aappunto. Rudi esaltatissimo, sembrava quasi che l’idea fosse stata partorita da lui e non dalle sue colleghe “rivali” mentre lastentava a credere che nella busta ci fosse scritto realmente quello che hanno letto. Ma purtroppo c’era davvero scritto. C’era davvero undi, una proposta della quale davvero avremmo fatto ...

