Amici 20, Deddy riesce a far commuovere Rudy Zerbi: ecco perché (Di mercoledì 14 aprile 2021) Deddy EMOZIONA Rudy Zerbi AD Amici 20 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 14 Aprile su Canale 5, Zerbi e Deddy parlano del prossimo guanto di sfida contro il cantante Raffaele in squadra con Lorella Cuccarini e Arisa. ecco cosa è successo. Deddy PARLA DELLA SUA MAMMA Questa settimana, Deddy sarà in sfida con il cantante Raffaele. I due dovranno esibirsi con un brano di Domenico Modugno. Ognuno sceglierà quale canzone del repertorio portare al serale. Arisa sceglie per Raffaele la canzone "Nel blu dipinto di blu". Zerbi invece sceglie per Deddy "Tu sì 'na cosa grande". Il coach spiega a Deddy la motivazione di tale scelta dicendogli che per cantare ...

