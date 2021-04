Zingaretti: da lunedì al via hub a Valmontone e altri tre a Roma (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Questo e’ cio’ che serve in questo momento per ricostruire fiducia. Questo sara’ il piu’ grande centro per vaccini anti-Covid in Italia. Il 19 si parte e partiranno anche Tor Vergata (di fronte all’attuale drive-in, ndr) un altro grande hub a Cinecitta’ e quello di Porta di Roma. La macchina organizzativa e’ partita e operativa ed e’ il modo di uscire da questo incubo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di un sopralluogo presso l’hub vaccinale messo in piedi nell’Outlet di Valmonte e che aprira’ i battenti dal 19 aprile. Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)– “Questo e’ cio’ che serve in questo momento per ricostruire fiducia. Questo sara’ il piu’ grande centro per vaccini anti-Covid in Italia. Il 19 si parte e partiranno anche Tor Vergata (di fronte all’attuale drive-in, ndr) un altro grande hub a Cinecitta’ e quello di Porta di. La macchina organizzativa e’ partita e operativa ed e’ il modo di uscire da questo incubo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, al termine di un sopralluogo presso l’hub vaccinale messo in piedi nell’Outlet di Valmonte e che aprira’ i battenti dal 19 aprile.

