Un posto al sole, anticipazioni 14 aprile: una brutta delusione (Di martedì 13 aprile 2021) Ad Un posto al sole tornerà nuovamente al centro della scena la fine della storia d'amore di Rossella e Patrizio, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 inerenti l'episodio che andrà in onda mercoledì 14 aprile. I due giovani erano tornati insieme dopo un lunghissimo periodo di separazione e la Graziani aveva anche perdonato al figlio di Raffaele un'avventura con la sua amica Ilaria. La coppia sembrava felice e spensierata finché le vicissitudini di Clara non hanno investito l'esistenza di Patrizio, che in passato si era infatuato di lei per poi rassegnarsi di fronte al legame della Curcio con Alberto Palladini e all'arrivo del piccolo Federico. Clara, infatti, ha coinvolto lo chef nella sua grave crisi di coppia dopo aver scoperto che il compagno portava avanti una tresca con Barbara Filangieri, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021) Ad Unaltornerà nuovamente al centro della scena la fine della storia d'amore di Rossella e Patrizio, come rivelano ledella soap opera di Rai 3 inerenti l'episodio che andrà in onda mercoledì 14. I due giovani erano tornati insieme dopo un lunghissimo periodo di separazione e la Graziani aveva anche perdonato al figlio di Raffaele un'avventura con la sua amica Ilaria. La coppia sembrava felice e spensierata finché le vicissitudini di Clara non hanno investito l'esistenza di Patrizio, che in passato si era infatuato di lei per poi rassegnarsi di fronte al legame della Curcio con Alberto Palladini e all'arrivo del piccolo Federico. Clara, infatti, ha coinvolto lo chef nella sua grave crisi di coppia dopo aver scoperto che il compagno portava avanti una tresca con Barbara Filangieri, ...

