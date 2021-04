Trentalange: “Via libera al doppio tesseramento calciatore-arbitro, un bene per il calcio” (Di martedì 13 aprile 2021) “Il doppio tesseramento calciatore-arbitro è un bene per il calcio italiano“. Queste sono le parole di Alfredo Trentalange, utilizzate dal presidente dell’Aia per commentare la recente decisione del Consiglio federale; via libera per il doppio tesseramento calciatore-arbitro. Gli esponenti della Figc hanno modificato l’articolo 40 comma 1 della Noif, considerando il cambiamento come un progresso per il mondo del calcio. Di seguito ulteriori considerazioni esternate da Trentalange: “Avere un arbitro che gioca a pallone è un salto in termini di competenze, ma anche un modo per rivalutare positivamente la figura arbitrale“. Provvedimento ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) “Ilè unper ilitaliano“. Queste sono le parole di Alfredo, utilizzate dal presidente dell’Aia per commentare la recente decisione del Consiglio federale; viaper il. Gli esponenti della Figc hanno modificato l’articolo 40 comma 1 della Noif, considerando il cambiamento come un progresso per il mondo del. Di seguito ulteriori considerazioni esternate da: “Avere unche gioca a pallone è un salto in termini di competenze, ma anche un modo per rivalutare positivamente la figura arbitrale“. Provvedimento ...

Advertising

Zelgadis265 : RT @sportface2016: Le parole di #Trentalange sul via libera al doppio tesseramento calciatore-arbitro - sportface2016 : Le parole di #Trentalange sul via libera al doppio tesseramento calciatore-arbitro - frankneapolitan : @pisto_gol @CorSport Continuo a ripetere che per dare un segnale forte di rinnovamento dell’AIA, #Trentalange deve… - oscarvalle1984 : RT @antoalicastro: Il Var è un tema ampiamente dibattuto ma che non trova la via della soluzione: finché l'utilizzo non verrà esteso senza… - antoalicastro : Il Var è un tema ampiamente dibattuto ma che non trova la via della soluzione: finché l'utilizzo non verrà esteso s… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentalange Via Errori arbitrali, servizio completo: penalizzate Samp, Genoa e Spezia Senza scomodare Trentalange, Giua o Piccinini, per competenza territoriale potrebbero farlo anche ... La direzione di Maresca in Genoa - Fiorentina è filata via abbastanza liscia per 93' . Il pasticcio ...

Sabato Rai Sport, Palinsesto 20 Marzo 2021 - Ciclismo Milano - Sanremo ... dopo 299 chilometri, sul traguardo di via Roma, a Sanremo. La telecronaca sarà di Andrea De Luca e ... Dopo il TgSport, in diretta Alfredo Trentalange presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, 63 ...

Trentalange: "Via libera al doppio tesseramento calciatore-arbitro, un bene per il calcio" Sportface.it Europei, Gravina ottimista: e mercoledì va da Draghi "Sulla possibilità di disputare a Roma la fase finale dell'Europeo la nostra risposta è sì. Speriamo che lo sia anche quella del governo. Sono moderatamente ottimista. Domani mattina sarò a Palazzo Ch ...

Errori arbitrali, servizio completo: penalizzate Samp, Genoa e Spezia Senza scomodare Trentalange, Giua o Piccinini, per competenza territoriale potrebbero farlo anche Massa o Ghersini, i fischietti liguri. Anche per quanto successo a Marassi. La direzione di Maresca in ...

Senza scomodare, Giua o Piccinini, per competenza territoriale potrebbero farlo anche ... La direzione di Maresca in Genoa - Fiorentina è filataabbastanza liscia per 93' . Il pasticcio ...... dopo 299 chilometri, sul traguardo diRoma, a Sanremo. La telecronaca sarà di Andrea De Luca e ... Dopo il TgSport, in diretta Alfredopresidente dell'Associazione Italiana Arbitri, 63 ..."Sulla possibilità di disputare a Roma la fase finale dell'Europeo la nostra risposta è sì. Speriamo che lo sia anche quella del governo. Sono moderatamente ottimista. Domani mattina sarò a Palazzo Ch ...Senza scomodare Trentalange, Giua o Piccinini, per competenza territoriale potrebbero farlo anche Massa o Ghersini, i fischietti liguri. Anche per quanto successo a Marassi. La direzione di Maresca in ...