Traffico Roma del 13-04-2021 ore 17 | 00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane zona Flaminio Trionfale con possibili disagi per il Traffico a penalizzare gli spostamenti anche la pioggia in centro nella zona del Circo Massimo manifestazioni invece stanno provocando ripercussioni soprattutto a seguito della manifestazione al Circo Massimo disagi sul lungotevere è nella zona di Porta Portese In quella vicina a testa le manifestazioni in via del corso su Corso Rinascimento e al Circo Massimo comportano deviazioni e rallentamenti per diverse linee del trasporto pubblico le quali subiscono cambiamenti di percorso per i dettagli di queste e di altre notizie ...

Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - dalbertiv : @CarloCalenda Caro Carlo, qui ti sbagli e anche di grosso. Il sito di Tor di Valle non è adatto x ospitare uno stad… - astralmobilita : ???#A1 #RomaFirenze #incidente rimosso, traffico regolare. @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it @romatoday… - Marialuisamean1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via Livorno - Traffico rallentato causa #incidente presso Via Giuseppe Pitrè in entrambe le direzioni -