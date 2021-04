Tg Ambiente, edizione del 13 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Archiviato il doppio appuntamento romano della Formula E. Brividi veri in Gara 1 del Rome E-Prix 2021, Round 3 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Nello spettacolare scenario dell’EUR, su un circuito completamente rinnovato, il francese Jean-Eric Vergne del team Ds Techeetah si aggiudica il primo posto, trionfando in una corsa adrenalinica fin dai primi giri ricca di emozioni e imprevisti. Prima storica doppietta sul podio per Jaguar Racing, sul podio il pilota inglese Sam Bird, vincitore della seconda uscita stagionale a Diriyah, e Mitch Evans, pilota neozelandese, terzo classificato. La seconda, entusiasmante tappa romana, Round 4 del Campionato di Formula E, si chiude invece con la vittoria di Stoffel Vandoorne su Mercedes EQ. Preso il comando della gara a dieci minuti dall’inizio Vandoorne non lo lascia fino al traguardo. Seguono il britannico Alex Sims su Mahindra Racing e Pascal Wehrlein su TAG Heuer Porsche. Sfumato il podio per Norman Nato della Rokit Venturi Racing: partito dalla seconda posizione in griglia, il rookie francese ha tagliato il traguardo per terzo ma è stato colpito da una penalizzazione per aver terminato l’energia a disposizione prima della fine dell’ultimo giro. – BRACCONAGGIO, GRAVI EPISODI IN CALABRIA E CAMPANIA Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) Archiviato il doppio appuntamento romano della Formula E. Brividi veri in Gara 1 del Rome E-Prix 2021, Round 3 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Nello spettacolare scenario dell’EUR, su un circuito completamente rinnovato, il francese Jean-Eric Vergne del team Ds Techeetah si aggiudica il primo posto, trionfando in una corsa adrenalinica fin dai primi giri ricca di emozioni e imprevisti. Prima storica doppietta sul podio per Jaguar Racing, sul podio il pilota inglese Sam Bird, vincitore della seconda uscita stagionale a Diriyah, e Mitch Evans, pilota neozelandese, terzo classificato. La seconda, entusiasmante tappa romana, Round 4 del Campionato di Formula E, si chiude invece con la vittoria di Stoffel Vandoorne su Mercedes EQ. Preso il comando della gara a dieci minuti dall’inizio Vandoorne non lo lascia fino al traguardo. Seguono il britannico Alex Sims su Mahindra Racing e Pascal Wehrlein su TAG Heuer Porsche. Sfumato il podio per Norman Nato della Rokit Venturi Racing: partito dalla seconda posizione in griglia, il rookie francese ha tagliato il traguardo per terzo ma è stato colpito da una penalizzazione per aver terminato l’energia a disposizione prima della fine dell’ultimo giro. – BRACCONAGGIO, GRAVI EPISODI IN CALABRIA E CAMPANIA

