Società Alfio Bardolla

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) Per avere il futuro che sogni, devi fare le scelte giuste. Soprattutto con il denaro. “Se fosse così facile, lo farebbero tutti”. È quello che probabilmente ti hanno sempre detto quando cercavi di trovare una strada diversa per il guadagnare. E quindi ti sei quasi abituato a pensare che non fosse possibile. La mia esperienza è diversa. E’ possibile cambiare radicalmente la propria situazione finanziaria, è possibile migliorare davvero la propria vita e quella di chi ti sta attorno, ma per farlo è necessario partire da quello che pensi di sapere sul denaro. Cos’è l’educazione finanziaria L’educazione finanziaria deriva dalla capacità di un individuo di gestire i propri risparmi e scegliere i migliori metodi e strategie per generare denaro. Imparare l’educazione finanziaria vuol dire acquisire gli strumenti pratici necessari per prendere decisioni efficaci ...