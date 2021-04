(Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto riferitoci in queste ore, è in via di consegna al Cspi una bozza di ordinanzache contiene la possibilità di anticipare dal 1le operazioni degli. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Scrutini dal 1° giugno: in arrivo l’ordinanza ministeriale: le ultime info - #Scrutini #giugno: #arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Scrutini dal

Tecnica della Scuola

Il motivo di questa decisione sarebbe da ricercare nella necessità di consentire alle scuole di avere un maggior numero di giorni disponibili fra la conclusione deglie l'avvio delle ...Più di 5mila studenti nel savonese sono rientrati in classe quest'oggi dopo l'ordinanza firmatapresidente Giovanni Toti. Il 50% degli alunni quindi ritornano così in presenza e il restante 50%...In piena pandemia, due Paesi andini su tre non hanno rinunciato all'esercizio democratico, pur in uno scenario di grande incertezza, crisi e disillusione, come rivela l'astensionismo record, per le ab ...Secondo quanto risulta alla nostra testata, il Ministero sta pensando di anticipare al 1° giugno l’avvio delle operazioni per gli scrutini finali. La bozza del provvedimento potrebbe arrivare in ...