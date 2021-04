Sassuolo corsaro a Benevento | autogoal di Barba e ritorno al successo

(Di martedì 13 aprile 2021) Posticipo della Serie A che ha visto scendere in campo alle 20:45 al Ciro Vigorito dila compagine allenata da Filippo Inzaghi, ancorata al 16° posto e a +8 sulla zona retrocessione, e il ...

Altri cambi, con ilche in 13 minuti cambia metà squadra: dentro Obiang e Haraslin al posto di Magnanelli e Maxime Lopez al 70', Toljan e Rogério per Muldur e Kyriakopoulos 9 minuti più ...Benevento -0 - 1 nel posticipo della 30ª giornata della serie A di calcio, giocato allo stadio Vigorito.Il Sassuolo interrompe una striscia di 3 risultati negativi di fila e vince al Ciro Vigorito grazie ad un’autorete del centrale Barba sul finire del primo tempo e alle parate di Consigli.Posticipo della Serie A che ha visto scendere in campo alle 20:45 al Ciro Vigorito di Benevento la compagine allenata da Filippo Inzaghi, ancorata al 16° posto e a +8 sulla zona retrocessione, e il ...