Roma, ristoratori e partite Iva in piazza a Circo Massimo: tensioni con la polizia. Movimento 'IoApro': "Casapound? Ci dissociamo" (Di martedì 13 aprile 2021) ristoratori, esercenti, commercianti e partite Iva sono tornati a manifestare al Circo Massimo a Roma, con un sit-in ribattezzato "Una volta, per tutti", dopo i disordini di ieri tra piazza San Silvestro e piazza del Popolo, dopo l'arrivo di Casapound alla manifestazione non autorizzata di 'Io Apro', con tanto di lancio di bombe carta e bottiglie. Anche oggi il centro della Capitale è stato blindato dalle forze di polizia, con gli agenti in tenuta antisommossa a impedire ai manifestanti di lasciare l'area della manifestazione. Qualche tensione si è però comunque registrata quando alcune frange hanno tentato di forzare il blocco delle forze di polizia, senza però riuscirci. "Lasciateci passare, vogliamo andare a ...

