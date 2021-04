Reddito di cittadinanza aprile 2021 | le due date da tenere d’occhio per i pagamenti

(Di martedì 13 aprile 2021) Si attende il pagamento deldidi. Anche questo mese i beneficiari del sussidio dovranno attendere le duesimbolo della ricarica. Con il nuovo decreto sostegni il Rdc “è stato rifinanziato per un miliardo ma cambia la disciplina perché viene considerata la possibilità di non disincentivare la ricerca di lavoro” ha sostenuto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

- continua sotto - Uno dei rei, percettore didi, di cui verrà richiesta la revoca, ha agito in violazione del regime di sorveglianza speciale di polizia con obbligo di ...Al centro della mobilitazione c'era proprio la richiesta di documenti, residenza eper ... Bergamo, Brescia e Cremona, il 51,3% dei migranti ha dichiarato di aver visto il proprio...La residenza è il primo gradino per uscire dall’invisibilità, accedere alla rete dei servizi, beneficiare del Reddito di cittadinanza o degli aiuti economici, iscriversi all’ufficio di collocamento o ...Si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 13 aprile, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti, la formazione per 40 percettori del Reddito di Cittadinanza a Torre Annunziata inseriti nel p ...