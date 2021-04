Presunti abusi in Vaticano ai chierichetti del Papa: nuove indagini e documenti (Di martedì 13 aprile 2021) Nel servizio che andrà in onda stasera, martedì 13 aprile, in prima serata, su Italia1, Gaetano Pecoraro mostrerà, in esclusiva, documenti, lettere, fogli su indagini interne e testimonianze sui Presunti abusi tra le mura Vaticane denunciati da alcuni “chierichetti del Papa”, in merito ai fatti accaduti dal 2010 al 2012. Uno di questi è la lettera manoscritta che sarebbe stata consegnata al Papa quattro anni fa, e che avrebbe dato via al primo processo della storia per reati sessuali consumati all’interno della Santa Sede. La missiva inizia con queste parole: “Santo Padre, mi rivolgo a lei come un figlio sofferente si rivolge a un padre, sono un ex alunno del preseminario San Pio X in Vaticano, per molti anni consecutivi ho subito violenze da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Nel servizio che andrà in onda stasera, martedì 13 aprile, in prima serata, su Italia1, Gaetano Pecoraro mostrerà, in esclusiva,, lettere, fogli suinterne e testimonianze suitra le mura Vaticane denunciati da alcuni “del”, in merito ai fatti accaduti dal 2010 al 2012. Uno di questi è la lettera manoscritta che sarebbe stata consegnata alquattro anni fa, e che avrebbe dato via al primo processo della storia per reati sessuali consumati all’interno della Santa Sede. La missiva inizia con queste parole: “Santo Padre, mi rivolgo a lei come un figlio sofferente si rivolge a un padre, sono un ex alunno del preseminario San Pio X in, per molti anni consecutivi ho subito violenze da un ...

