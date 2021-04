Positivo al Covid-19 viola la quaranta e va a fare la spesa | denunciato

(Di martedì 13 aprile 2021) Hato la quarantena, nonostante fosseal Coronavirus, per recarsi al supermercato. Dopo una segnalazione pervenuta alla centrale operativa del comando di polizia municipale di Rosignano Marittino – in provincia di Livorno – gli agenti hanno notato l’uomo l’uomo mentre rientrava in casa con alcune buste dellaal-19laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : È morto Massimo Cuttitta, l’ex pilone del rugby azzurro era positivo al Covid. Aveva 54 anni - borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - postamx : #Deportes | .@SergioRamos da positivo a #COVID19 #RealMadrid #FútbolInternacional #Champions - losservcom : Un cittadino residente a Rosignano Solvay e positivo al covid-19 non rispettava l’obbligo di isolamento domiciliare… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid

La 31enne ha dunque portato il padre in una clinica dove è stato sottoposto a tampone ed è risultatoal: le è stato dunque detto di portarlo in quarantena per 10 giorni. La scorsa ...Tra i settori più impattati dall'emergenza- 19, negli ultimi anni l'automotive ha dovuto ... Negli ultimi dati disponibili relativi ad agosto 2020 si evidenzia comunque un primo segnale: ...Roma, 13 apr. (askanews) - "La scuola in Sicilia si conferma un luogo sicuro, dove la diffusione del virus è fortemente ridotta e dove prosegue un costante monitoraggio dei possibili contagi, grazie a ...In fondo la «fragilità» è un concetto relativo. Parola del sindaco di Lampedusa che risponde a distanza al generale Figliuolo, rivendicando per i suoi concittadini l’inserimento nella categoria dei «f ...