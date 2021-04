Napoli, interrotte 2 feste al centro storico: nei guai anche 15 spagnoli in Erasmus (Di martedì 13 aprile 2021) Sono in totale 30 le persone sanzionate dopo il blitz degli agenti di polizia al centro storico per interrompere due feste. Due feste, trenta persone tra cui 15 studenti spagnoli in Erasmus. Questo il bilancio di due interventi effettuati ieri sera nel centro storico di Napoli dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Decumani, Leggi su 2anews (Di martedì 13 aprile 2021) Sono in totale 30 le persone sanzionate dopo il blitz degli agenti di polizia alper interrompere due. Due, trenta persone tra cui 15 studentiin. Questo il bilancio di due interventi effettuati ieri sera neldidagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Decumani,

