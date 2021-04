Minacce di morte a Matteo Bassetti: scattano le prime denunce (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime settimane l’infettivologo Matteo Bassetti è stato vittima di numerosi attacchi e Minacce di morte sui social: due cinquantenni sono stati identificati e denunciati. Matteo Bassetti (Facebook)Due persone sono state rintracciate, identificate e denunciate in seguito agli insulti e alle Minacce di morte che il professor Matteo Bassetti ha subito nelle scorse settimane sui profili social. Si tratta di due uomini dell’età di 50 anni residenti rispettivamente a Trieste e a Cosenza: adesso dovranno rispondere di diffamazione e Minacce. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive Policlinico San Martino, tra gli esperti più noti nell’ultimo anno di pandemia, è assistito dall’avvocato Rachele ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime settimane l’infettivologoè stato vittima di numerosi attacchi edisui social: due cinquantenni sono stati identificati e denunciati.(Facebook)Due persone sono state rintracciate, identificate e denunciate in seguito agli insulti e allediche il professorha subito nelle scorse settimane sui profili social. Si tratta di due uomini dell’età di 50 anni residenti rispettivamente a Trieste e a Cosenza: adesso dovranno rispondere di diffamazione e. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive Policlinico San Martino, tra gli esperti più noti nell’ultimo anno di pandemia, è assistito dall’avvocato Rachele ...

Advertising

Sunfl0wed : @zjmwith1d stato fatto. Le minacce di morte non dovrebbero nemmeno essere messe in mezzo perché chi le fa per me no… - Sunfl0wed : @zjmwith1d Sinceramente non penso ci sia da specificare niente. Nel senso, le minacce di morte non sono giuste in n… - 8e30it : Insulti e minacce di morte al virologo Bassetti, denunciato un cosentino - alex_orlowski : @AlessiaTrip @AdaColau E fai passare Twitter e Costello come attenti alle Fakenews quando lui non risponde mai alle… - Th3P3ck : #Bassetti ha sporto denuncia, segnalando i messaggi incriminati alla Polizia Postale e alla #Digos. Dopo gli episod… -