Milano | 28enne trovato morto in un parco | ipotesi suicidio

(Di martedì 13 aprile 2021) Unoriginario del Perù è statoimpiccato ad un albero neldi via Argelati, zona Navigli. La chiamata è arrivata ieri, il 12 aprile, intorno alle 8 del mattino. I soccorritori del 118 si sono recati sul posto con un codice rosso ma quando sono giunti sul luogo per il giovane non c’era purtroppo più niente da fare. Stando alle prime ricostruzioni e ai primi accertamenti sul corpo del ragazzo, non vi sono dubbi: si è trattato di un. Non si conoscono i motivi del gesto. Un episodio analogo è avvenuto questa mattina, ma fortunatamente si è trattato di un episodio a lieto fine. Uno studente universitario, 19enne milanese, minacciava di suicidarsi gettandosi dal ponte a Trezzo sull’Adda ma è stato fortunatamente salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri: il giovane era sulla ...

... in viale Mentana, la pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia fermava un 28enne ivoriano ... Nella tarda serata in via, ben oltre l'orario consentito dalle disposizioni per prevenire la ... Un giovane e' stato trovato morto nella mattina del 12 aprile a Milano, impiccato a un albero in un giardino pubblico in via Ar ...