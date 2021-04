Masters1000 Montecarlo | programma e orari mercoledì 14 aprile | 5 italiani in campo | la guida tv

(Di martedì 13 aprile 2021) Domani,14, si prospetta una giornata molto importante per il tennis italiano neldi. La qualità dei match a cui assisteremo sarà alta e l’interesse non mancherà. SulCentrale tre dei quattro incontri invedranno ini rappresentanti del Bel Paese. Ad aprire alle ore 11.00 ci sarà Salvatore Caruso che affronterà Andrey Rublev, n.6 del seeding. Il computo dei precedenti è favorevole al russo (1-0), anche se l’unico incontro disputato in passato è stato sul cemento di New York, negli US Open 2020. A seguire poi la grande sfida di Jannik Sinner opposto al n.1 del mondo Novak Djokovic all’esordio nel torneo e sulla terra battuta nel 2021. Non vi sono dubbi questo confronto nei nostri confini godrà di un interesse ...

zazoomblog : Fognini-Thompson: programma orario tv streaming Masters1000 Montecarlo - #Fognini-Thompson: #programma #orario - D_Modlinski : Carreno Busta 75 76(4) Travaglia (E. Joseph) #rolexmcmasters #atp #masters1000 #tennis #monaco #montecarlo #mccc… - OA_Sport : I risultati della terza giornata di #Montecarlo, avanti sei italiani. Fuori Matteo #Berrettini - AitaAlex7 : I risultati della terza giornata di #Montecarlo, avanti sei italiani. Fuori Matteo #Berrettini - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 4-5 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set -… -

Jannik Sinner sfiderà Albert Ramos Vinolas nel primo turno del Masters 1000 di. La sfida l'italiano classe 2001, numero 22 della classifica ATP e il 33enne spagnolo che occupa attualmente ...Dove vedere Fognini - Kecmanovic in TV e diretta streaming per ilMasters 1000 La partita tra Fognini e Kecmanovic sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. La sfida valida per il primo ...Fognini-Thompson è un match valido per il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: diretta tv, streaming, pronostici.Domani, mercoledì 14 aprile, si prospetta una giornata molto importante per il tennis italiano nel Masters1000 di Montecarlo. La qualità dei match a cui assisteremo sarà alta e l'interesse non mancher ...