M5s | Sabatini | per restituire 7 mln non serve voto Rousseau

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5s Sabatini

Il Dubbio

Lo puntualizza su Facebook Enrica, socia dell'associazione Rousseau, tornando su una delle accuse mosse da alcuni parlamentari. 'In ogni caso - precisa - vista la volontà di sciogliere ...... 'Spero non lo attacchino per il terzo mandato' - 'partito? Non è la strada giusta' Un ... interviene anche Enrica, socia dell'Associazione: 'Da statuto, tutte le votazioni del Movimento ...Lo puntualizza su Facebook Enrica Sabatini, socia dell'associazione Rousseau, tornando su una delle accuse mosse da alcuni parlamentari M5S."In ogni caso - precisa - vista la volontà di sciogliere il ...Sulla crisi interna al Movimento, che potrebbe portare a una scissione tra i sostenitori di una nuova leadership dell’ex premier Giuseppe Conte e l’Associazione Rousseau, interviene anche Enrica ...