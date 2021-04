Le vendite dei quotidiani a febbraio, Gazzetta a +14,4% (Di martedì 13 aprile 2021) Periodo relativamente positivo per la stampa italiana. Il quotidiano ItaliaOggi ha riportato i dati di vendita dei principali quotidiani italiani a febbraio 2021, sia su carta che su digitale, alla luce della nuova metodologia utilizzata da Ads per monitorare il mercato della stampa. A crescere maggiormente rispetto allo scorso gennaio è stata La Gazzetta dello L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 aprile 2021) Periodo relativamente positivo per la stampa italiana. Il quotidiano ItaliaOggi ha riportato i dati di vendita dei principaliitaliani a2021, sia su carta che su digitale, alla luce della nuova metodologia utilizzata da Ads per monitorare il mercato della stampa. A crescere maggiormente rispetto allo scorso gennaio è stata Ladello L'articolo

Advertising

repubblica : Boom di vendite di cannabis light e dei suoi derivati: +76% nell'ultimo anno - vntonb : @umbaciodelivery secondo me fa il botto, supererà anche le vendite di quello dei twenty one pilots che uscirà lo st… - Affaritaliani : Leonardo, la serie tv fa schizzare le vendite dei libri sull'artista: +156% - ecostoviglie : Stop alle vendite di automobili a benzina e diesel: 3/4 dei cittadini di Roma e Milano favorevoli… - Mikiii99000 : @tizio32 @sscnapoli @TutelaMagliaNA @DCoprio @ADeLaurentiis Si vanta dei tanti tifosi del napoli in tutto il mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : vendite dei In Francia passo avanti per lo stop alle endotermiche dal 2030 ...dei combustibili fossili entro il 2040. Sono esclusi i veicoli per usi specifici, come per esempio le fuoristrada utilizzati per lavoro o in zone di montagna. Massimo di deroga: il 5% delle vendite ...

Borsa Usa: indici in ordine sparso Vendite sul comparto farmaceutico e su quello legato a trasporti e tempo libero. Tra i titoli in ...temporaneamente le somministrazioni del vaccino anti Covid - 19 del gruppo farmaceutico e dei beni di ...

Leonardo e le altre serie che fanno aumentare le vendite di libri Wired Italia Continua la corsa dei prodotti “free from” L’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino GS1 Italy fotografa l’inarrestabile successo dei prodotti alimentari privi di almeno un nutriente, ingrediente o additivo, che nei supermercati e ipermerca ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Ore 9.55 - Oms: «Interrompere vendita animali selvatici nei mercati» L’Organizzazione ... Quanto ai contagi nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.372 casi. Il 70% dei nuovi infetti tra il 4 e il 10 ...

...combustibili fossili entro il 2040. Sono esclusi i veicoli per usi specifici, come per esempio le fuoristrada utilizzati per lavoro o in zone di montagna. Massimo di deroga: il 5% delle...sul comparto farmaceutico e su quello legato a trasporti e tempo libero. Tra i titoli in ...temporaneamente le somministrazioni del vaccino anti Covid - 19 del gruppo farmaceutico ebeni di ...L’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino GS1 Italy fotografa l’inarrestabile successo dei prodotti alimentari privi di almeno un nutriente, ingrediente o additivo, che nei supermercati e ipermerca ...Ore 9.55 - Oms: «Interrompere vendita animali selvatici nei mercati» L’Organizzazione ... Quanto ai contagi nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.372 casi. Il 70% dei nuovi infetti tra il 4 e il 10 ...