Le mascherine cinesi non proteggono. I lotti a rischio. L'inchiesta della Procura di Gorizia (Di martedì 13 aprile 2021) L'indagine della Procura di Gorizia e l'allarme della Guardia di Finanza: le mascherine cinesi non proteggono, devono essere ritirate. Le mascherine cinesi di tipo Ffp2 e Ffp3 non proteggono e devono essere ritirate. È quanto emerge da un'indagine condotta dalla Procura di Gorizia dopo un sequestro avvenuto lo scorso mese di marzo. Per la precisione, nel mirino delle Fiamme Gialle di Gorizia ci sono finite le mascherine appartenenti a 12 lotti. I dispositivi di protezione in questione sono state consegnate in Italia a partire dallo scorso mese di luglio.

