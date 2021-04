Le Iene Show, anticipazioni del 13 Aprile: novità, servizi, vittime e scherzi (Di martedì 13 aprile 2021) Una nuova puntata de Le Iene Show è pronta più che mai a sorprendere il pubblico. Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione. L’appuntamento di stasera con Le Iene Show è pronto più che mai a lasciare tutti i telespettatori a bocca spalancata. Che cosa avranno in serbo per noi i giornalisti incravattati? Il pubblico non vede L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 aprile 2021) Una nuova puntata de Leè pronta più che mai a sorprendere il pubblico. Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione. L’appuntamento di stasera con Leè pronto più che mai a lasciare tutti i telespettatori a bocca spalancata. Che cosa avranno in serbo per noi i giornalisti incravattati? Il pubblico non vede L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

_PuntoZip_ : LE IENE: ALESSIA MARCUZZI domani sera non potrà essere in studio per la conduzione dello show. Ecco perché - CeccarelliL_ : LE IENE: ALESSIA MARCUZZI domani sera non potrà essere in studio per la conduzione dello show. Ecco perché - SMSNEWSOFFICIAL : LE IENE: ALESSIA MARCUZZI NON POTRÀ ESSERE IN STUDIO PER LA CONDUZIONE DELLO SHOW - Cami71Michele : Fantastica la pubblicità di mediaset che ci avvisa come riconoscere le fake news. ???? Basterebbe togliere: Rete4 D'u… - playblogtv : #AscoltiTv 9 aprile PRIME TIME @RaiDue N.C.I.S. ha interessato 1.404.000 spettatori e il 5.1% . In prima assolut… -