Le Iene, Alessia Marcuzzi non è in studio oggi 13 aprile: perché e cos'è successo

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata de Le Iene in onda questa sera, martedì 13 aprile, in prima serata su Italia 1. Al timone questa sera ci sarebbero dovuti essere Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con le voci irriverenti de la Gialappa's Band. Ma Alessia Marcuzzi non sarà in studio, ecco perché.

Le Iene. Alessia Marcuzzi non è in studio: ecco perché

"Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito auto-isolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori ..."

