Lavori creativi, come guadagnare con il proprio talento (Di martedì 13 aprile 2021) Fare l’artista non è un lavoro. La frase è così comune da essere ormai diventato un mantra. Ma è davvero così? In realtà non esattamente. Perché oggi l’economia digitale mette a disposizione molti modi per monetizzare l’arte e la creatività. Una monetizzazione gestita direttamente da parte di chi produce, con la minore intermediazione possibile, cioè niente case editrici, etichette, gallerie, critici, etc… Un esempio lampante arriva dalla crescita e diffusione di piattaforme che permettono ai creator (un termine che comprende sia qualsiasi tipo di artista, sia altri creatori di contenuti in senso lato, come – per esempio – performer, podcaster, giornalisti, formatori, etc…) di essere pagati direttamente per quello che sanno fare. Tutto online, quindi perfetto anche in tempi di distanziamento sociale. L’idea ricorrente è quella di dare ai creator la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Fare l’artista non è un lavoro. La frase è così comune da essere ormai diventato un mantra. Ma è davvero così? In realtà non esattamente. Perché oggi l’economia digitale mette a disposizione molti modi per monetizzare l’arte e latà. Una monetizzazione gestita direttamente da parte di chi produce, con la minore intermediazione possibile, cioè niente case editrici, etichette, gallerie, critici, etc… Un esempio lampante arriva dalla crescita e diffusione di piattaforme che permettono ai creator (un termine che comprende sia qualsiasi tipo di artista, sia altri creatori di contenuti in senso lato,– per esempio – performer, podcaster, giornalisti, formatori, etc…) di essere pagati direttamente per quello che sanno fare. Tutto online, quindi perfetto anche in tempi di distanziamento sociale. L’idea ricorrente è quella di dare ai creator la ...

Advertising

MT_Firenze : #Parlanodinoi su @corrierefirenze // “La nuova ala creativo-espositiva di 21mila mq aprirà a settembre 2022 e sul t… - waltermassa72 : RT @ARCILiguria: ?? Arci Liguria è membro di 'The Mediterranean Biennale' organizzata da @Bjcem, che presenterà i lavori creativi di oltre 7… - ArciValdiMagra : RT @ARCILiguria: ?? Arci Liguria è membro di 'The Mediterranean Biennale' organizzata da @Bjcem, che presenterà i lavori creativi di oltre 7… - ARCILiguria : ?? Arci Liguria è membro di 'The Mediterranean Biennale' organizzata da @Bjcem, che presenterà i lavori creativi di… - LucSkywalker15 : RT @EdoardoSemmola: Quando in @MT_Firenze sarà tutto finito, se le promesse vengono mantenute, sarà come avere una disneyland per adulti d… -