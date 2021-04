La manifestazione 'Io Apro' in 180 secondi, alta tensione, bombe carta fumogeni ecco cosa è successo (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 12 aprile 2021 Pomeriggio di alta tensione a Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma a due passi da Palazzo Chigi e Montecitorio, luogo dove i manifestanti di 'Io Apro' volevano arrivare. ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 12 aprile 2021 Pomeriggio dia Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma a due passi da Palazzo Chigi e Montecitorio, luogo dove i manifestanti di 'Io' volevano arrivare. ...

Advertising

repubblica : Covid, la questura di Roma non autorizza la manifestazione 'Io apro'. I promotori: 'Lunedì invadiamo Montecitorio c… - SkyTG24 : Manifestazione “IoApro” a Roma, il corteo dei commercianti vietato dalla Questura. FOTO - SkyTG24 : Tensioni a #Roma per la manifestazione #IoApro di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. I mani… - VELOSPORT1960 : Il bilancio della questura dopo i disordini durante la protesta - lebbrosario : Ho letto lo striscione della manifestazione a caratteri fascisti 'io apro' -