Josè Mourinho: destino già deciso al Tottenham (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto riferito, Daniel Levy ha già deciso che dovrà trattenere Jose Mourinho al Tottenham la prossima stagione perché costerà troppo per licenziarlo. Il portoghese è sotto pressione significativa agli Spurs poco più di 18 mesi dopo aver sostituito Mauricio Pochettino nel novembre 2019. Come sta andando la stagione di Josè Mourinho al Tottenham? Mourinho aveva promesso di consegnare argenteria ma allo stato attuale, il Tottenham sembra non andare da nessuna parte sotto la sua guida. Le speranze del Tottenham di finire tra i primi quattro sono state battute per 3-1 dal Manchester United nel nord di Londra. Tuttavia gli Spurs hanno ancora la finale di Coppa di Lega all’orizzonte, mentre c’è ancora una breve speranza che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto riferito, Daniel Levy ha giàche dovrà trattenere Josealla prossima stagione perché costerà troppo per licenziarlo. Il portoghese è sotto pressione significativa agli Spurs poco più di 18 mesi dopo aver sostituito Mauricio Pochettino nel novembre 2019. Come sta andando la stagione dialaveva promesso di consegnare argenteria ma allo stato attuale, ilsembra non andare da nessuna parte sotto la sua guida. Le speranze deldi finire tra i primi quattro sono state battute per 3-1 dal Manchester United nel nord di Londra. Tuttavia gli Spurs hanno ancora la finale di Coppa di Lega all’orizzonte, mentre c’è ancora una breve speranza che ...

